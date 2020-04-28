Хабаровчан к их дачам перевезут теплоходы большой вместимости

С 1 мая жителей Хабаровска к их дачам на левый берег начнут перевозить теплоходы большой вместимости. Суда полностью готовы к навигации.

Как рассказал начальник городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ошановский, чьи слова приводит ИА AmurMedia, перевозка будет осуществляться по трем маршрутам: Речной вокзал – Садовая 1, Прибрежная – Дубки и Прибрежная – 10 км.

На борт каждое судно будет принимать не более 104 человек. Специалисты сделали расчеты с учетом соблюдения противоэпидемической социальной дистанции между людьми не менее 1,5 м.

В будни будет выполняться по два рейса по всем маршрутам, а по выходным – по три. При необходимости организуют дополнительный рейс.

Сейчас на всех теплоходах проходит дератизация и санобработка, организованы санитарные зоны на входе, на полу положили покрытия, пропитанные дезинфицирующим средством. У всех экипажей есть средства защиты и дезинфекции.

При посадке врачи измерят температуру пассажиров. В пунктах отправления наладят дежурство сотрудников городской администрации, управления по делам ГО и ЧС, а также полиции.