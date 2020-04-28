Прямой эфир

Хабаровчан к их дачам перевезут теплоходы большой вместимости

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 мая жителей Хабаровска к их дачам на левый берег начнут перевозить теплоходы большой вместимости. Суда полностью готовы к навигации.

Как рассказал начальник городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ошановский, чьи слова приводит ИА AmurMedia, перевозка будет осуществляться по трем маршрутам: Речной вокзал – Садовая 1, Прибрежная – Дубки и Прибрежная – 10 км.

На борт каждое судно будет принимать не более 104 человек. Специалисты сделали расчеты с учетом соблюдения противоэпидемической социальной дистанции между людьми не менее 1,5 м.

В будни будет выполняться по два рейса по всем маршрутам, а по выходным – по три. При необходимости организуют дополнительный рейс.

Сейчас на всех теплоходах проходит дератизация и санобработка, организованы санитарные зоны на входе, на полу положили покрытия, пропитанные дезинфицирующим средством. У всех экипажей есть средства защиты и дезинфекции.

При посадке врачи измерят температуру пассажиров. В пунктах отправления наладят дежурство сотрудников городской администрации, управления по делам ГО и ЧС, а также полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля
Городские пруды раньше срока начали наполнять в Хабаровске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020