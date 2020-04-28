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Пентагон официально опубликовал видео с НЛО разных годов

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Пентагон обнародовал три видеозаписи ВМС США, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные». Об этом говорится в пресс-релизе минобороны Соединенных Штатов от 27 апреля.

«По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем (ВС США. — Ред.)», — приводит RT текст сообщения американского ведомства.

Представитель минобороны США напомнил, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», а сделаны были в 2004 и 2015 годах, пишет НСН. Уточняется, что Пентагон опубликовал эти записи, чтобы «рассеять любые ложные суждения общественности» о том, были ли распространенные кадры подлинными, а также чтобы развеять сомнения по поводу того, было ли на кадрах «что-то еще», сообщает телеканал «Звезда».

В Пентагоне добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео», по-прежнему считаются «неопознанными», сообщает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, в 2019 году в ВМС США признали подлинными видео погони истребителей за НЛО. Военнослужащие США тогда отметили, что следят за воздушным пространством государства и приглядывают не за возможными инопланетянами в небе, а именно за «неопознанными воздушными явлениями». Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в 2017 году Пентагон впервые официально признал существование «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз» (Advanced Aviation Threat Identification Program) для изучения информации о неопознанных летающих объектах. Программа действовала с 2007 по 2012 год. Оборонное ведомство США потратило на отслеживание НЛО за это время $22 млн.

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