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В Новой Ладоге отреставрируют церковь Святого Климента

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В городе Новая Ладога (Ленинградская область) планируют провести масштабную реставрацию церкви Святого Климента. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил председатель комитета по культуре области Владимир Цой.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация будущей реставрации, планируем приступить в 2021 году», — цитирует Цоя телеканал «78».

По его словам, в 2020 году в церкви уже стартовали противоаварийные работы. Специалисты укрепляют кровлю, демонтируют чуждые архитектуре элементы. Также вывозится строительный мусор.

Проектная документация будет согласована с приходом. Настоятель лично примет решение в обсуждении проекта.

В марте сообщалось, что Николаевский собор, считающийся символом Калязина в Тверской области, ждет реставрация. Специалисты должны провести укрепление фундамента памятника, отреставрировать фасады и внутреннюю отделку, обустроить помещения первого яруса, отремонтировать лестницы смотровой площадки и причала, наладить архитектурную подсветку здания и отремонтировать часовой механизм на верхнем ярусе.

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