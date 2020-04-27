Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 27 апреля, и опубликован на официальном портале правовой информации.

В этот же день стало известно, что доктор отмечает свой 87-й день рождения.

Рошаль спасал пострадавших детей во время землетрясения в Армении. Доктор выполнял свой долг во время войн в Румынии, Ираке, Чечне. В 1992 году хирург возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Он создал программу обучения врачей по оказанию помощи детям в экстремальных ситуациях.

Также Рошаль изменил методы лечения болезней легких и кишечника у маленьких пациентов, на эти темы ученый защищал кандидатскую и докторскую. Благодаря его усилиям создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии. Каждый год институт принимает около 90 тыс. детей. Более 3,6 тыс. малышей ежегодно проходят в центре реабилитацию.