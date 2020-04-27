В Иране зафиксировано рекордно низкое число заражений COVID-19 с 21 марта

Количество зафиксированных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Иране впервые с 21 марта не превысило тысячу — заразился 991 человек. Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава Киануша Джаханпура.

«Сегодня, спустя 36 дней, можно сказать, что число новых случаев заражения коронавирусом (за сутки. — Ред.) впервые имеет трехзначный показатель — 991 случай. С учетом этого общее число зараженных достигло 91 472», — заявил Джаханпур.

По данным минздрава страны, за весь период из больниц были выписаны 70 933 пациента. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 96 человек, общее число летальных исходов достигло 5806.

20 апреля власти Ирана сняли карантинные ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 27 апреля, в мире зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.