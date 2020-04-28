«У нас все сначала актерствуют, а потом поесть любят приготовить»

Павел Табаков осваивает кастинги в формате видеоконференции и время от времени выбирается из самоизоляции, чтобы принять участие в озвучании нового фильма «Ампир V» по книге Виктора Пелевина. Актер больше не хочет играть романтических юношей, считает, что сниматься в откровенных сценах — часть профессии. Об этом представитель прославленной династии рассказал в интервью «Известиям».

— Чем занимаетесь в самоизоляции? Сейчас многие актеры читают сказки, ведут прямые эфиры.

— Здорово, что мои коллеги выходят в эфиры и поддерживают зрителей, но у меня пока нет к этому внутреннего позыва. В карантине мне больше всего нравится то, что я спокойно сижу, никто не трогает, я никого не трогаю. Мне так очень хорошо. Хотя по работе начались необычные пробы онлайн в Zoom: созваниваешься, всех видишь и разыгрываешь сцены. Непривычно. А так, как и все, — убираюсь, готовлю, играю в приставку.

— Вы снимаетесь в картине «Ампир V» по книге Виктора Пелевина. Что происходит с картиной, есть ли впечатления от первого результата?

— Фильм доснят, я периодически езжу на озвучание и посмотрел первый монтаж. Мне сложно говорить об этом проекте, он занял практически три года моей жизни. Премьера может состояться уже в этом году. Виктор Львович Гинзбург долго снимает . Над первым фильмом он работал семь лет, если не путаю. Я обычно фильмы со своим участием смотрю через некоторое время после премьеры, не люблю на себя смотреть — тяжело. По первому монтажу сложно сказать, круто будет или нет. Надеюсь, что будет хорошо, тем более в «Ампире» много графики, которую делают профессионалы из разных стран.

К1 Съемки фильма «Ампир V» Фото: Кинокомпания «Квадрат»

— В соцсетях обсуждают психологический триллер «Колл-центр», где вы сыграли одну из главных ролей. Чем привлек этот проект?

— Давно понравился дебютный фильм «Интимные места» Наташи Меркуловой и Леши Чупова, подумал, что будет интересно с ними поработать. У «Колл-центра» изначально был хороший сценарий. Мне показалась, что история о том, как все заперты в одном помещении, чем-то похожа на фильм «Королевская битва», только там люди убивали друг друга, а мы спасаем.

— Этот сюжет можно соотнести с сегодняшней ситуацией — с тем, как странно порой проявляют себя люди в условиях изоляции?

— Мне кажется, он про желание выжить в сложных обстоятельствах. В нестандартных и опасных для жизни ситуациях наши герои извлекают что-то полезное из прошлого жизненного опыта. С сегодняшним днем, когда все сидят дома, теоретически можно это связать. Но у нас все-таки есть возможность выйти в магазин и вокруг дома пройтись. Сериал попадает в нынешнюю временную повестку, но не так сильно. У нас, к счастью, не зомби-апокалипсис, как в «Обители зла». Надо быть человеком с очень подвижной психикой, чтобы решить, что всё на самом деле так плохо. Это просто кино, вымысел.

— Вы снова предстали в образе положительного романтического юноши. Видимо, вас так видят, а что-то другое хотите сыграть?

— Очень хочу, но пока не выпал шанс. Может, у меня лицо доброе? Мне это поднадоело немного, я называю своих героев «аутисты с влюбленным взглядом». Не знаю, почему мне такие выпадают. Хочется сыграть отрицательного героя. Кстати, сейчас есть предложение, оно меня заинтересовало. Если всё сложится, сыграю трансгендера. Мне кажется, у нас в кино эту тему еще никто не поднимал. В России, когда снимают мужчину с нетрадиционной ориентацией, показывают его манерно и даже карикатурно, почти женщиной. Но этот образ может быть другим.

К2 Кадр со съемок сериала «Колл-центр» Фото: 1-2-3 Production

— В нашем кино стало модно делать акцент на эротические сцены. Они даже вызывают негативный общественный резонанс. Как считаете, почему в России возмущаются тем, что уже давно пришло в мировом кино?

— У нас не умеют красиво снимать постельные сцены. Думаю, что в этом проблема. Мне нравится, как их снимают Наташа Меркулова и Леша Чупов, Роман Прыгунов, в «Содержанках» тоже есть хорошие эпизоды. В большинстве же случаев мне они не нравятся. К тому же многие актеры не способны на большую степень откровенности. На словах все готовы и соглашаются, а когда доходит до дела, то начинают говорить: с этого ракурса я некрасивая, с другого что-то не то видно. Это странно.

— Почему странно? Может, стесняется человек.

— Тогда зачем идешь в профессию? Когда читаешь сценарий, уже знаешь, что будет такая сцена. Зачем потом просить дублера? Наверное, это происходит оттого, что в нашем кино мало красивых и достойных примеров эротических сцен. Хорошо их делают молодые режиссеры, у которых мозги переформатировались на современный лад, а большинство снимает плохо. Резонанс вызывает не то, что общество не готово, а то, что и в России можно хорошо сделать эротику, не хуже, чем на Западе.

— В Сети вас сравнивают с голливудскими актерами, пишут, что вы наш Джеймс Макэвой. Как вы к этому относитесь?

— Пишут, что и на Эвана Питерса из «Людей Икс» похож. Но, к сожалению, все актеры, на которых я бы хотел походить, — ирландцы. Для этого надо быть ирландцем. Внешнее сходство, быть может, с кем-то есть. Когда-то мне говорили, что я похож на главного героя «Заводного апельсина» в исполнении Макдауэлла, сейчас вот Эван Питерс. Я иду по своему пути и хочу быть похожим на себя. Если примитивно рассуждать, то в работе мне нравится Джейк Джилленхол. Я бы хотел сделать что-то похожее на него в фильмах «Пленницы» и «Стрингер». Макэвой в картине «А в душе я танцую» отлично играет. Теоретически я бы хотел быть на их уровне. В российском кино не могу поставить кого-то выше Олега Павловича. У меня всегда было три любимых артиста — Олег Павлович Табаков, Олег Николаевич Ефремов и Олег Иванович Янковский. Этих троих я очень сильно люблю. Но сейчас вообще нет такого кино, как было раньше.

К3 Рената Литвинова, Марина Зудина, Павел Табаков и Олег Табаков, 2016 год Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Какого такого?

— Как «Гори, гори, моя звезда» или «Обыкновенное чудо». Это странное кино, но очень душевное. «Тот самый Мюнхгаузен», «Обломов» тот же. Вообще кино по хорошему литературному тексту почти всегда хорошо получается. Из недавних премьер — «Текст» снят по крепкому роману Глуховского. Если бы не было книги и сняли что-то похожее, то вышло бы гораздо хуже, на мой взгляд.

— Поговорим о театре. Последний раз видела вас на сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Дракон». Какое-то время вы работали в «Табакерке». Потом ушли. Что сейчас с вашей театральной деятельностью?

— В театр хочу вернуться и, может быть, буду снова играть в МХТ имени Чехова в спектакле «Северный ветер» по пьесе и в постановке Ренаты Литвиновой. Сейчас мне спокойнее — никому не обязан своим временем, не надо отпрашиваться на съемки. Нравится принадлежать себе, а в театре ты все-таки подневольный человек. Хотелось бы работать на договоре, играть спектакля два. Знать, что меня не займут там, где я не хочу. Из «Табакерки» я ушел еще в прошлом году. Пока наслаждаюсь своей независимостью. При этом театр мне дорог, я начинал там работать с Константином Юрьевичем Богомоловым.

— Многие актеры считают, что репертуарный театр умер. На ваш взгляд, это и правда изжившее себя понятие и проще делать что-то проектное — классное, но недолговечное?

— Репертуарный театр в России не умрет никогда, это факт. У нас никогда не соберутся Вика Исакова, Даня Козловский и Саша Петров, чтобы три месяца играть каждый день спектакль. На это никто не пойдет, да и цены на билеты будут выше. Нашим актерам, которых воспитывают по-другому, играть три месяца одно и то же очень тяжело. Возможно, когда-то так будет, но не в ближайшее время точно. Нестандартные театральные проекты на короткий срок сейчас есть, но это скорее исключение. Репертуарный театр будет, другое дело, что жизнь спектаклей может сократиться, они будут идти не 6–7 лет, а года 2–3.

К4 Надежда Калеганова и Павел Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца «Дракон» в постановке Константина Богомолова в МХТ им. А.П. Чехова Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Сейчас вы актер. Собираетесь и дальше идти по этому пути?

— Не знаю, я готовить люблю, у меня это семейное. У нас все сначала актерствуют, а потом поесть любят приготовить. Вариант брата (Антон Табаков — актер, ресторатор. — «Известия») не исключаю. Могу и ресторатором стать.

— Почти все ваши коллеги хотят продюсировать или быть режиссерами. Вы, значит, исключение?

— Режиссура меня пока не интересует. Я получаю высшее образование, учусь в ГИТИСе на директора театра, продюсерский факультет. Мне интересно, как театр функционирует с точки зрения организационного процесса. Нас учат, как правильно распределять бюджет, не прикарманивать, а грамотно обходиться, ведь театрам выделяют мало денег.

— Можно привлечь спонсоров.

— Вот этому нас и учат. Как правильно и разумно всё делать, не нарушая закон, быть эффективным на управленческом посту.

— Олег Павлович Табаков занимался примерно тем же. Хотите пойти по его стопам?

— Да нет, мне правда интересно. Но папа был все-таки художественным руководителем, хотя иногда занимался всем вместе. Если актерству я уже выучился, то сейчас познаю новую профессию, дальше видно будет. Кстати, многие удивляются, когда узнают, что я уже на четвертом курсе.

К5 Александр Цыпкин и Павел Табаков Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Желаю успехов в изучении нового дела. А пока — где собираетесь сниматься, есть ли новые проекты?

— Буду работать с режиссером Романом Прыгуновым. Планируем съемки сериала по тексту Александра Цыпкина, рабочее название «Беспринципные», про жителей Патриарших прудов, моя партнерша — актриса Аглая Тарасова. Мы будем играть петербуржцев, которые переехали в Москву и осваиваются в столице разными, не всегда честными способами. Второй проект про вебкам — очень модная сейчас тема. По сценарию, я со своей девушкой создаю вебкам-студию, и доходит до того, что мы получаем «порно-Оскар». В ролях Александра Ребенок, Стася Милославская, Рита Аброськина и другие хорошие ребята. Весело получится, надеюсь.

— По какому принципу выбираете проект?

— Важно, чтобы мой персонаж нес смысловую нагрузку. Должно быть первоначальное состояние героя, его изменение и итоговая трансформация. Не хочу, чтобы мои роли были бессмысленными или карикатурными. Еще при выборе ролей ориентируюсь на режиссеров. Предложений много. Хороших и действительно интересных мало. С какими-то людьми складываются доверительные отношения, когда и вопросов задавать не надо. Так происходит с Ромой Прыгуновым, Андреем Прошкиным и Константином Богомоловым. Когда я пришел в театр, понимал: работая с Константином Юрьевичем, буду на своем месте. Он мастер своего дела. Людей, которым можно доверять после совместной работы, немного, но они есть.