Детскому врачу Леониду Рошалю исполнилось 87 лет

Детский врач Леонид Рошаль отмечает 87-й день рождения. Во время землетрясения в Армении доктор спасал пострадавших детей. Хирург выполнял свой долг во время войн в Румынии, Ираке, Чечне. В 1992 году Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Хирург создал программу обучения врачей по оказанию помощи детям в экстремальных ситуациях. Рошаль изменил методы лечения болезней легких и кишечника у маленьких пациентов, на эти темы ученый защищал кандидатскую и докторскую. Благодаря его усилиям создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии. Каждый год институт принимает около 90 тыс. детей. Более 3,6 тыс. малышей ежегодно проходят в центре реабилитацию.