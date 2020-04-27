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Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширит ответственность за ночное нарушение тишины. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России в воскресенье, 26 апреля.

Отмечается, что дополнения внесут в ч. 6 ст. 14.1 КоАПа, которая предусматривает ответственность за действия в период с 23:00 до 7:00. Отмечается, что статья будет «дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия».

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Подобная формулировка, уточнили в ведомстве, расширит правонарушения и позволит штрафовать не только любителей громкой музыки в ночное время, игры на музыкальных инструментах или ремонта, но и тех, кто не выключает сигнализацию машины, и хозяев лающих по ночам собак.

При этом в кодекс предлагается ввести презумпцию невиновности гражданина, которая позволит тем, кто совершил первое подобное правонарушение отделаться предупреждением вместо штрафа, если само нарушение не было грубым.

Кроме того, в новом КоАПе предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит один год, однако будут предусмотрены исключения, пишет «Москва 24».

30 января Минюст России предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. Всего поступило 1,3 тыс. предложений.

Проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года.

3 февраля сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракций ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости бороться с теми, кто шумит в ночное время и мешает людям спать.

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