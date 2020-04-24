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На Сахалине ввели особый режим тишины в многоквартирных домах

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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В Сахалинской области начал действовать указ губернатора Валерия Лимаренко об изменении времени соблюдения тишины в многоквартирных домах. Об этом глава региона сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

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Сейчас по закону следует соблюдать тишину в домах с 22.00 до 6.00, а в выходные — с 22.00 до 9.00, теперь по указу губернатора области меры будут усилены.

«Ограничения — с 6.00 до 15.00 в будние дни. А шуметь можно будет до 22.00», — написал он.

Такое решение власти области приняли после многочисленных жалоб островитян на шум от ремонта, которым массово занялись люди в условиях самоизоляции.

По информации «РИА Новости» новый указ, предположительно, будет действовать до окончания режима повышенной готовности, который действует в регионе с 31 марта до 1 мая.

В период самоизоляции каждый четвертый занят своим домом, ремонтом или генеральной уборкой. Таковы данные опроса Антикризисного социологического центра, опубликованные в пятницу, 10 апреля.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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