Европа рискует остаться без урожая

Коронавирусная пандемия на время избавила Европу от нашествия нелегалов и тут же превратила победу в проблему. Оказалось, что европейцы давно забыли, как самостоятельно заниматься сельским хозяйством, переложив эту утомительную и низкооплачиваемую работу на плечи зарубежных сезонников.

Теперь, когда границы закрыты, а в большинстве стран ЕС нет собственных желающих собирать клубнику, черешню, артишоки и прочие овощи-фрукты, во весь рост встала перспектива потери урожая.

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