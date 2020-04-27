Европа рискует остаться без урожая
Коронавирусная пандемия на время избавила Европу от нашествия нелегалов и тут же превратила победу в проблему. Оказалось, что европейцы давно забыли, как самостоятельно заниматься сельским хозяйством, переложив эту утомительную и низкооплачиваемую работу на плечи зарубежных сезонников.
Теперь, когда границы закрыты, а в большинстве стран ЕС нет собственных желающих собирать клубнику, черешню, артишоки и прочие овощи-фрукты, во весь рост встала перспектива потери урожая.
Подробнее — в сюжете «Известий»
Коронавирусная пандемия на время избавила Европу от нашествия нелегалов и тут же превратила победу в проблему. Оказалось, что европейцы давно забыли, как самостоятельно заниматься сельским хозяйством, переложив эту утомительную и низкооплачиваемую работу на плечи зарубежных сезонников.
Теперь, когда границы закрыты, а в большинстве стран ЕС нет собственных желающих собирать клубнику, черешню, артишоки и прочие овощи-фрукты, во весь рост встала перспектива потери урожая.
Подробнее — в сюжете «Известий»