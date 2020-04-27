Ряд регионов вводит пропускной режим по примеру Москвы и Подмосковья

Российские регионы вводят пропускную систему. По аналогии с Москвой QR-код для проезда на транспорте понадобится жителям Волгоградской, Вологодской и Рязанской областей. Ряд областей в Сибири ввел изоляцию для всех приезжих. С 27 апреля свою территорию также закрывает Томская область.

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