Работа призывных комиссий начнется 6 мая

Призывные комиссии начнут работу после 6 мая, отправка на военную службу начнется после 20 мая. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая», — говорится в сообщении.

1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

Сборные пункты при военкоматах перешли на особый режим работы, на входах установлено сразу несколько постов спецконтроля.

В 2020 году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Указ о начале весеннего призыва 30 марта подписал президент России Владимир Путин. В нем сказано, что армию пополнят 135 тыс. человек.