Прямой эфир

На Украине опровергли причастность России к пожару на складе в Балаклее

0
Фото: Global Look Press/gipsokobzon/twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия убедился, что версия о причастности России к пожару трехлетней давности на военном складе города Балаклея Харьковской области не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 26 апреля, он сообщил на своей странице в Facebook.

Ичненская война: кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Град снарядов накрыл десятки населенных пунктов

Он напомнил, что изначально рассматривалась версия об атаке российского беспилотника. Данной точки зрения, по словам депутата, тогда придерживались в Генеральной прокуратуре. Служба безопасности Украины на ней настаивает до сих пор.

«Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого всё началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала выявлено 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования», — написал Арахамия.

Он подчеркнул, что в материалах расследования нет свидетельств о беспилотнике. Утверждения о наличии каких-либо летательных аппаратов, по мнению депутата, «противоречат здравому смыслу».

Повторная экспертиза показала, что воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва заглубленного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

«Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 кг взрывчатки», — подчеркнул Арахамия. Депутат уверен, что незаметно это сделать было просто невозможно.

Он добавил, что до 1 мая временная следственная комиссия должна представить полный отчет. Однако за это время эксперты успели полноценно расследовать взрывы только на одном из пяти объектов. Таким образом, депутаты будут настаивать на продлении работы комиссии еще на шесть месяцев.

Пожар на арсенале в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта 2017 года. На его ликвидацию ушло почти двое суток. В итоге один человек погиб, четверо были ранены. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность». Происшествие обошлось Украине в $1 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб при взрыве в больнице во Львове
Шесть человек погибли при взрыве автомобиля на севере Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020