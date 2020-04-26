На Украине опровергли причастность России к пожару на складе в Балаклее

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия убедился, что версия о причастности России к пожару трехлетней давности на военном складе города Балаклея Харьковской области не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 26 апреля, он сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что изначально рассматривалась версия об атаке российского беспилотника. Данной точки зрения, по словам депутата, тогда придерживались в Генеральной прокуратуре. Служба безопасности Украины на ней настаивает до сих пор.

«Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого всё началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала выявлено 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования», — написал Арахамия.

Он подчеркнул, что в материалах расследования нет свидетельств о беспилотнике. Утверждения о наличии каких-либо летательных аппаратов, по мнению депутата, «противоречат здравому смыслу».

Повторная экспертиза показала, что воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва заглубленного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

«Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 кг взрывчатки», — подчеркнул Арахамия. Депутат уверен, что незаметно это сделать было просто невозможно.

Он добавил, что до 1 мая временная следственная комиссия должна представить полный отчет. Однако за это время эксперты успели полноценно расследовать взрывы только на одном из пяти объектов. Таким образом, депутаты будут настаивать на продлении работы комиссии еще на шесть месяцев.

Пожар на арсенале в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта 2017 года. На его ликвидацию ушло почти двое суток. В итоге один человек погиб, четверо были ранены. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность». Происшествие обошлось Украине в $1 млрд.