Туроператоры готовят предложения для отдыха медиков после пандемии

После пандемии коронавируса медикам планируется предоставить льготы на отдых. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, российские туроператоры уже готовят для врачей спецпредложения.

Догузова призвала также иностранных коллег к сотрудничеству в этом вопросе. По ее мнению, страны могли бы создать международные туристические проекты для тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом.