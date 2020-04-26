За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое

За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в российском Университете прокуратуры по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступившие в Генпрокуратуру 26 апреля.

Результаты исследования также направили уполномоченному при президенте России по правам ребенка.

Отмечается, что созданные в организациях для таких детей службы семейного устройства достаточно эффективно подбирают и подготавливают граждан, готовых принять их на воспитание в семью.

Однако ситуацию осложняют законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов. В Генпрокуратуре добавили, что, например, в законе не закреплено понятие «постинтернатное сопровождение», в результате чего дети остаются без должной защиты.

В качестве решения обозначенных в исследовании проблем предлагается принятие федерального закона, регулирующего различные аспекты социальной адаптации детей-сирот. Также в ГП предлагают совершенствовать механизмы обеспечения их жильем, поиска альтернативных форм реализации жилищных прав.

Также исследователи считают, что необходимо в том числе обеспечить раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми и реабилитационную работу с ними, реформировать существующие организации для сирот и детей, оставшихся без попечительства.

В ноябре прошлого года в Минпросвещения заявили, что число воспитанников детских домов в 2019 году составило 43,7 тыс. человек, что на 46% ниже показателей 2015 года, когда было 87,2 тыс. детей.

В министерстве добавили, что с 2015 года на 24% сократилось количество детских домов в стране, сейчас их 1314.

После изъятия ребенка из неблагополучной семьи лишь 21% отправляются в детские дома, остальных усыновляют.

В начале января тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот. Предполагалось поступление денег на личный счет продавца жилья в безналичный форме.