Четырех подростков будут судить за угоны во Владивостоке
Во Владивостоке следователи завершили уголовное дело в отношении подростков, которых обвиняют в нескольких угонах. Несовершеннолетние похищали автомобили из дворов.
Преступления были совершены осенью 2019 года. Автомобили угоняли с придомовых территорий на улицах Добровольского, 40 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Никифорова и 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние угоняли машины, чтобы на них покататься.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Угон». Следователи собрали доказательную базу, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.
Ранее в Ленинградской области подростка задержали по подозрению в угоне автомобиля Volkswagen.