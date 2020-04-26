Четырех подростков будут судить за угоны во Владивостоке

Во Владивостоке следователи завершили уголовное дело в отношении подростков, которых обвиняют в нескольких угонах. Несовершеннолетние похищали автомобили из дворов.

Преступления были совершены осенью 2019 года. Автомобили угоняли с придомовых территорий на улицах Добровольского, 40 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Никифорова и 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние угоняли машины, чтобы на них покататься.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Угон». Следователи собрали доказательную базу, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее в Ленинградской области подростка задержали по подозрению в угоне автомобиля Volkswagen.