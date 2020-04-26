В американских СМИ появились слухи о смерти Ким Чен Ына
Ким Чен Ын не появлялся на публике уже две недели с 11 апреля, когда он участвовал в заседании политбюро ЦК рабочей партии КНДР.
На этом фоне Западные и гонконгские СМИ множат слухи о смерти северокорейского лидера.
Подробнее — в сюжете «Известий.
Ким Чен Ын не появлялся на публике уже две недели с 11 апреля, когда он участвовал в заседании политбюро ЦК рабочей партии КНДР.
На этом фоне Западные и гонконгские СМИ множат слухи о смерти северокорейского лидера.
Подробнее — в сюжете «Известий.