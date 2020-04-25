Эксперты провели видеоконференцию по случаю 75-летия встречи на Эльбе

75 лет исполнилось исторической встрече на Эльбе. В честь памятной даты эксперты провели видеоконференцию. Специалисты обсудили, как восстановить связи народов.

25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части — северную и южную.