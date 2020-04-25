СМИ сообщили о восьми пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале достигло восьми человек. Об этом сообщает в субботу, 25 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО.

«Четверо из восьми пострадавших при жесткой посадке вертолета в Тазовском районе госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ. Состояние двоих — средней степени тяжести, двоих — удовлетворительное. Еще четверо — направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По словам главврача Новоуренгойской ЦГБ Ирины Груздевой, один из пострадавших госпитализирован с подозрением на перелом третьего грудного позвонка, множественными ушибами и выраженным болевым синдромом. У второго пациента — переломы двух ребер, ушибы. Состояние этих людей оценивается как средней степени тяжести.

У еще два пострадавших получили множественные ушибы, без переломов. Они находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное. Четыре человека направлены на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел 25 апреля неподалеку от месторождения «Русское». Вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа». Предварительно причиной происшествия стали неблагоприятные метеоусловия — судно могло попасть в вихревой поток.

На борту вертолета находились пятеро пассажиров и трое членов экипажа. Ранее сообщалось о шести пострадавших.