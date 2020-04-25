Появилось фото с места жесткой посадки Ми-26 на Ямале

Первые фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале публикует РЕН ТВ. Инцидент произошел 25 апреля неподалеку от месторождения «Русское».

По предварительным данным, судно попало в вихревой поток, из-за чего было вынуждено уйти на посадку.

Версию о плохих погодных условиях подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в районе места происшествия наблюдается сильный ветер и снегопад. На место выехала следственно-оперативная группа.

На борту вертолета находились пятеро пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один из членов экипажа, — 56-летний мужчина получил серьезные травмы, его госпитализирует санавиация. О состоянии остальных пока ничего не известно.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа», уточняет «РИА Новости».