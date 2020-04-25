Прямой эфир

Появилось фото с места жесткой посадки Ми-26 на Ямале

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале публикует РЕН ТВ. Инцидент произошел 25 апреля неподалеку от месторождения «Русское».

По предварительным данным, судно попало в вихревой поток, из-за чего было вынуждено уйти на посадку.

Версию о плохих погодных условиях подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в районе места происшествия наблюдается сильный ветер и снегопад. На место выехала следственно-оперативная группа.

На борту вертолета находились пятеро пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один из членов экипажа, — 56-летний мужчина получил серьезные травмы, его госпитализирует санавиация. О состоянии остальных пока ничего не известно.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа», уточняет «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СКР предложили конфисковать самолеты и вертолеты за нарушение правил
Появилось видео с места крушения вертолета в Костроме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020