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В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России одобрило проект закона, который запрещает блокировать счета в банках без объяснения причин принятия такого решения, и внесло его в Госдуму в субботу. Об этом сообщается на сайте кабмина 25 апреля.

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Согласно проекту, банк сможет отказаться от совершения операции, только если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Сейчас можно получить отказ или столкнуться с закрытием счета, например, если банк не получил документы, которые подтверждают добросовестность клиента. То же может произойти, если банк признает ту или иную операцию подозрительной. При этом финансовые организации не обязаны объяснять свое решение.

На прошедшем 23 апреля заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в результате могут пострадать обычные граждане, которых лишат доступа к их деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет совершать разные операции.

В конце декабря 2019 года зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявлял, что регулятор рекомендовал кредитным организациям сообщать компаниям и предпринимателям причины отказов в проведении трансакций, чтобы снять недопонимание между банками и бизнесом.

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