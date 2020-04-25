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Центр цифрового образования «IT-куб» откроется в Якутии

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Фото: пресс-центр управления образования Нюрбинского улуса
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В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) откроется центр цифрового образования детей «IT-куб». Его создание предусмотрено нацпроектом «Образование».

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-центре управления образования Нюрбинского улуса, с Фондом новых форм развития согласовано приобретение оборудования на сумму 13,26 млн рублей. Педагоги будущего центра проходят онлайн-курсы, участвуют в вебинарах и заполняют анкеты по четырем видам, которые предлагает фонд.

На капитальный ремонт здания по брендбуку «IT-куб» из районного бюджета направили 4,27 млн рублей.

В управлении образования улуса объяснили, что на инновационной площадке «IT-куб» смогут заниматься школьники от восьми до 17 лет. Им будет предложено освоить языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств и создавать виртуальную реальностью.

Обучение будет вестись по шести направлениям. Предполагается, что ежегодно в центре смогут бесплатно заниматься более 400 детей.

В феврале сообщалось, что в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) предложили учитывать положение малообеспеченных семей и детей-инвалидов при реализации нацпроекта «Образование».

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