Количество полицейских патрулей увеличат в Иркутской области

В Иркутской области полиция намерена увеличить количество патрулей. Это связано с увеличением риска несоблюдения гражданами особого противопожарного режима.

В ежедневных рейдах задействовано порядка 100 сотрудников полиции. Кроме того, в группы патрулирования входят сотрудники МЧС и районных администраций. Они обходят частный сектор, садоводческие товарищества, парковые и лесные зоны. Во время рейдов представители ведомств напоминают гражданам о необходимости соблюдения противопожарного режима и пресекают возможные нарушения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В связи с сезонными рисками полицейские планируют увеличивать число групп патрулирования.

С начала года выявлено 150 случаев нарушения норм пожарной безопасности в лесах.