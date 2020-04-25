Российские рок-музыканты провели 12-часовой онлайн-марафон в поддержку музыкальной индустрии. Трансляция велась из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Музыканты призвали поклонников не сдавать билеты на концерты, перенесенные из-за пандемии коронавируса. Участие в марафоне приняли Александр Ф. Скляр, Линда, Чайф и другие.

Кто-то из музыкантов смог приехать на площадки в трех городах организаторов, другие записали ролики из дома, где они соблюдают режим самоизоляции.