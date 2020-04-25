Конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода разразился в Москве

Конфликт таксиста и пассажирки попал на видео. На кадрах регистратора — настоящая потасовка.



По словам таксиста, причиной конфликта оказался несработавший пропуск девушки на перемещение по городу. Таксист не смог его считать.



Водитель получил новый заказ и потребовал освободить машину, но девушка отказалась. Тогда мужчина силой вытащил девушку из салона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства провести проверку.