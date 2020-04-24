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Размер «подъемных» для врачей увеличат в Псковской области

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В Псковской области планируют увеличить размер «подъемных» для медицинских работников, впервые трудоустроившихся в медорганизации области. Депутаты областного собрания рассмотрят данный вопрос 30 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе собрания депутатов, соответствующие изменения хотят внести в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области». Сумма выплат для врачей стационаров поднимется с 70 тыс.до 150 тыс. рублей. Для врачей поликлиник, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики — со 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Для специалистов со средним медобразованием – с 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Проект закона также предлагает установить выплату для фельдшеров «скорой» и фельдшеров, которые ведут самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории. Ее размер составит 100 тыс. рублей. Поддержку смогут медики впервые трудоустроившиеся в этой категории.

Как прокомментировал инициативу спикер регионального парламента Александр Котов, Псковская область давно испытывает дефицит медкадров и ситуация меняется медленно. Поэтому в условиях пандемии коронавируса необходимо предпринять меры для сохранения имеющихся специалистов и создания условий для привлечения новых.

Обновленными мерами соцподдержки смогут воспользоваться медики, которые заключили трудовые договоры после 1 января 2020 года. На данный момент это 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медсестры.

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