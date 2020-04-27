Богатство выбора: чем может удивить Саха

Якутия — самый суровый край на планете, освоенный человеком. Гигантская территория, через которую проходит сразу три часовых пояса, отличается богатейшим запасом природных ресурсов, очень низкой плотностью населения и уникальной культурой. Фотогалерея «Известий» о северных чудесах — в День образования Республики Саха (Якутия)
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Фото: Getty Images/vi_blackberry
Одно из главных богатств Якутии — природно-рекреационные ресурсы. На территории республики располагаются два национальных парка — «Ленские столбы» и «Кыталык», а также два заповедника — Олёкминский и Усть-Ленский
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Фото: Getty Images/ASB63
В якутских лесах водятся соболь, песец, горностай, ондатра, лисица, американская норка, колонок, на берегах реки Олёкмы встречается изюбрь, а в горах снежный баран
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Фото: Getty Images/Andrei Berezovskii
Несмотря на короткое лето, леса богаты грибами, ягодами, кедровыми орехами. В июле в Якутии созревают земляника, малина, красная смородина и голубика, в начале августа поспевает черника, а к середине — черная смородина, брусника и охта, которую называют якутским виноградом
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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
Якутия — страна озер и рек, общая протяженность которых составляет около 2 млн км. В местных водоемах обитают десятки видов рыб, в основном лососевые и сиговые
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Фото: Getty Images/Spiridon Sleptsov
Важнейший биологический ресурс народов Севера, главный компаньон и кормилец — северный олень
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Фото: РИА Новости/Александр Уткин
Якутия — уникальный регион, который отличается большим количеством разнообразных полезных ископаемых. Важнейшие из них — алмазы. На территории республики сосредоточено 82% российских запасов этого минерала. Самое известное месторождение — кимберлитовая трубка «Мир». Ее первооткрывателям в городе Мирный установлен памятник
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Фото: РИА Новости/Андрей Голованов
Священную гору Кисилях, что в переводе с якутского означает «каменные люди», называют Северной Шамбалой, священным местом, где можно обрести истину. Нагромождение камней на ее вершине действительно напоминает скопление людей. Когда-то подниматься сюда имели право только шаманы, чтобы обратиться к богам и попросить благословения для своего народа. Древние религиозные обряды проводят здесь и поныне
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Климат в Якутии суров, разница зимних и летних температур достигает 75 градусов. Самая низкая температура в Северном полушарии Земли была зафиксирована на территории Якутии в 1933 году — в Оймяконской долине столбик термометра опустился до отметки –67,8 градуса
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Тикси — один из арктических портов России, расположенный за полярным кругом. Навигация здесь продолжается меньше трех месяцев. Средняя температура в январе –37 градусов, в июле — около +7 градусов. Это самый северный населенный пункт в мире с количеством жителей более 5 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
В 5 км от Тикси, у острова Бруснева, находится самое северное кладбище кораблей
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Фото: Getty Images/Oksana_Gracheva
Северное сияние — редкое и захватывающее зрелище, за которым многие туристы готовы ехать на край света, — зимой в Тикси можно наблюдать ежедневно
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