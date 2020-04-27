Богатство выбора: чем может удивить Саха

Священную гору Кисилях, что в переводе с якутского означает «каменные люди», называют Северной Шамбалой, священным местом, где можно обрести истину. Нагромождение камней на ее вершине действительно напоминает скопление людей. Когда-то подниматься сюда имели право только шаманы, чтобы обратиться к богам и попросить благословения для своего народа. Древние религиозные обряды проводят здесь и поныне