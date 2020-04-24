Прямой эфир

Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 24 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волчека Дениса Геннадьевича на срок до 22 июня 2020 года», — заявила пресс-секретарь суда.

По данным агентства, ранее на этот же срок арестовали бизнес-партнера экс-депутата Зураба Плиева.

В декабре сообщалось, что сотрудники СК и ФСБ по Ленобласти задержали депутата законодательного собрания региона Елену Маханек. Ее подозревали в хищении средств у дочерней компании «Газпрома».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК подтвердили задержание брата бывшего главы Дагестана
Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020