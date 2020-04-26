Марокканская мечта: почему в голубой город не пускали иноверцев

Шефшауэн, или Шавен, — город, который называют голубой жемчужиной Марокко. Его здания, сохранившиеся в неизменном виде со времен Средневековья, выкрашены во все оттенки синего, а жители, потомки бежавших от Реконкисты мавров и евреев, сейчас в большинстве своем говорят на испанском. Как живет город, который на протяжении многих столетий был закрыт для внешнего мира, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Elena-studio
Город был основан в 1471 году эмиром, бежавшим из Андалусии в разгар Реконкисты, — освобождения пиренейскими христианами полуострова, захваченного маврами в VIII веке. Он построил в берберском поселении мечеть и крепость для защиты от испанцев и португальцев
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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
Спустя 20 лет, когда пала Гранада — последний оплот мусульманства на Пиренейском полуострове, — всем иудеям и мусульманам, не принявшим христианство, было предписано покинуть его территорию
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Фото: Getty Images/Olena_Znak
Это дало мощный толчок развитию Шавена — осевшие здесь изгнанники сформировали его внешний облик по образу и подобию покинутых селений в родной Андалусии, где их предки проживали на протяжении нескольких столетий
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Фото: Getty Images/Tuul & Bruno Morandi
Город был объявлен священным местом, иноверцам вход сюда был запрещен под страхом смерти
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Фото: Getty Images/Pazhyna
Благодаря этому запрету город полностью сохранил свой средневековый облик
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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
Считается, что первым европейцем, который смог попасть в город, стал француз Шарль Эжен де Фуко. В конце XIX века он побывал там под видом раввина
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Фото: Global Look Press/Wigbert Rath
После того как в начале XX века город вместе с другими северными территориями Марокко попал под испанский протекторат, он был открыт для внешнего мира
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Фото: Getty Images/Yuriko Nakao
Тогда здесь проживала большая колония евреев-сефардов, говоривших на своем языке, сейчас их в городе практически не осталось. Многие местные жители говорят на испанском языке
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Фото: Getty Images/Pierre-Yves Babelon
Почему стены всех зданий окрашены в голубой цвет, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий он стал символом мира в городе, который принял не одно поколение беженцев, по другой — это близость к небесам и Богу, есть предположения, что первыми в синий цвет начали красить свои дома евреи, так как голубая нить на молитвенном покрывале иудея напоминает ему о заповедях, побуждая выполнять их
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Фото: Getty Images/Yuriko Nakao
Местные жители сохраняют древнюю традицию, регулярно подкрашивая здания, тем более что необычный облик города привлекает в него множество туристов
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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
Сейчас Шефшауэн — одно из обязательных мест для посещения во время путешествий по Марокко. Самые популярные у туристов товары — козий сыр и изделия из шерсти
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