Марокканская мечта: почему в голубой город не пускали иноверцев

Почему стены всех зданий окрашены в голубой цвет, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий он стал символом мира в городе, который принял не одно поколение беженцев, по другой — это близость к небесам и Богу, есть предположения, что первыми в синий цвет начали красить свои дома евреи, так как голубая нить на молитвенном покрывале иудея напоминает ему о заповедях, побуждая выполнять их