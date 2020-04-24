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Подозреваемых в нанесении свастик на здания задержали в Петербурге

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Фото: МВД РФ/78.мвд.рф
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в вандализме, которые краской из баллончика рисовали надписи и рисунки экстремистского характера. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

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«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны члены неформального молодежного объединения в возрасте 18-20 лет», — говорится в сообщении.

Надписи появились на фасаде здания студенческого общежития консерватории и на стене магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По информации местных СМИ, были нарисованы фашистские свастики, а надписи содержали призывы к убийству.

Эксперты изъяли следы с пальцев рук, а также соскоб краски, сообщается на сайте kp.ru.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Одному из подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Нарушителю грозят исправительные работы, штраф или арест до трех месяцев, уточняет телеканал «360».

15 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде вандалы нанесли повреждения четырем фонтанам, которые были отремонтированы в 2019 году.

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