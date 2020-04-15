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Вандалы повредили четыре фонтана в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде вандалы нанесли повреждения четырем фонтанам, которые были отремонтированы в 2019 году. По одному из случаев составлено обращение в полицию.

Наибольший ущерб нанесен фонтану, который расположен на проспекте Ильича. Неизвестные сломали 22 светильника и три форсунки. Фонтаны возле гостиницы «Заречная» и на улице Есенина пострадали от действий подростков. Несовершеннолетние использовали законсервированные на зиму конструкции в качестве роллердромов. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

На улице Энгельса фонтан был поврежден местными жителями, которые распивали спиртные напитки.

«Городские инженерные системы» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода проведут ремонт 13 фонтанов в городе.

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