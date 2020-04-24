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Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit

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Фото: Global Look Press/Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr
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Великобритания не планирует продлевать переходный период по выходу из Евросоюза (ЕС). Об этом в пятницу, 24 апреля, на брифинге по итогам очередного раунда контактов с Лондоном, заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

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«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.

Кроме того, он отметил, что Британия тормозит работу по подготовке соглашения о будущих отношениях с Европой после текущего переходного периода.

В полночь 31 января Великобритания официально вышла из Европейского союза. До конца 2020 года Британия будет оставаться в Европейском таможенном союзе и едином рынке.

В начале февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом.

В частности, британские власти будут стремиться заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, которое позволит осуществлять практически полностью беспошлинные покупки и продажи товаров, но с введением ряда таможенных проверок.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания английских слов Britain — Британия и Exit — выход).

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