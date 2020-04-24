Девять видов из Амурской области пополнили Красную книгу РФ

Восемь видов птиц и один вид черепахи, обитающие на территории Амурской области, внесены в Красную книгу РФ. Численность данных видов вызывает опасения у специалистов.

По данным областного правительства, под охрану взяты дальневосточная черепаха, чернозобая гагара, черный аист, утка-косатка, овсянка-ремез, дубровник, черная казарка, красношейная поганка и малый черноголовый дубонос. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Шесть видов ранее уже были включены в Красную книгу Амурской области. При этом до сих пор фиксируются случаи охоты на утку-косатку.

По уточненным данным в Приамурье насчитывается около 20 пар чернозобой гагары. Размножаться птицам мешают браконьерство, ухудшение качества воды и сокращение мест, пригодных для обитания.