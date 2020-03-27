Минприроды утвердило план защиты редких животных

Минприроды России утвердило «дорожные карты» по сохранению редких видов животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 27 марта.

В число приоритетных видов вошли амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, сайгак, зубр, стерх, лошадь Пржевальского, снежный барс, алтайский горный баран (аргали), дзерен и белый медведь. Кроме того, принято решение создать рабочую группу по сохранению соколообразных, так как они находятся в крайне уязвимом положении.

В феврале Минприроды сообщило, что в России впервые проведут полный учет численности белых медведей. В 2021 году учет будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 году — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца-Иосифа. Все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу.