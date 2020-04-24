Храмы Удмуртии откроют для посещений с 29 апреля

Со среды, 29 апреля, в Удмуртии будут открыты культовые сооружения. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. По его словам, жители могут посещать храмы и молиться, но их просят воздержаться от коллективных богослужений.

Как сказал глава региона, открытие храмов — это одновременно ограничительная и разрешительная мера. Власти удовлетворили запрос верующих на допуск в храмы и мечети, но вместе с тем надеются на сознательность прихожан в плане безопасности при пандемии коронавируса.

Как уточняет ИА «Сусанин», все мечети в Удмуртии закрыли 30 марта, а 17 апреля глава республики закрыл православные храмы.

Решение было принято после того, как стало понятно, что жители игнорируют меры личной безопасности, не прислушиваясь к призыву митрополита Викторина о соблюдении дистанции в церквях и ношении масок, а также к просьбе патриарха Кирилла молиться дома во время эпидемии коронавируса.