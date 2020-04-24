Прямой эфир

Храмы Удмуртии откроют для посещений с 29 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со среды, 29 апреля, в Удмуртии будут открыты культовые сооружения. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. По его словам, жители могут посещать храмы и молиться, но их просят воздержаться от коллективных богослужений.

Как сказал глава региона, открытие храмов — это одновременно ограничительная и разрешительная мера. Власти удовлетворили запрос верующих на допуск в храмы и мечети, но вместе с тем надеются на сознательность прихожан в плане безопасности при пандемии коронавируса.

Как уточняет ИА «Сусанин», все мечети в Удмуртии закрыли 30 марта, а 17 апреля глава республики закрыл православные храмы.

Решение было принято после того, как стало понятно, что жители игнорируют меры личной безопасности, не прислушиваясь к призыву митрополита Викторина о соблюдении дистанции в церквях и ношении масок, а также к просьбе патриарха Кирилла молиться дома во время эпидемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Код в храм: священники просят добавить посещение церквей в электронные пропуска
Новые рекорды прироста инфицированных коронавирусом не позволяют ослабить ограничения в Москве
Патриарх Кирилл выразил надежду на скорое прекращение пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020