Командир подлодки устроил «антикарантинную вечеринку»

Командира британской подлодки обвиняют в организации антикарантинной вечеринки. Экипаж провел в море два месяца. Вернувшись на военную базу, 150 моряков должны были уйти на самоизоляцию. Вместо этого команда устроила на пристани праздник с барбекю. Начальник судна заявил, что хотел поднять моральный дух сослуживцев. Королевский флот уже начал расследование. Организатору тусовки грозит строгое дисциплинарное наказание.