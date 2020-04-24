The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый трек и клип на песню под названием Living In A Ghost Town, посвященную ситуации с коронавирусом.

Это первый сингл группы за последние восемь лет.

В заявлении музыкантов говорится, что песня была записана год назад на студии в Лос-Анджелесе, однако работа над ней не была завершена, пока рокеры не оказались в самоизоляции.

Отмечается, что музыканты немного изменили первоначальный текст, чтобы более точно отразить современные реалии.

В песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в связи с пандемией. Так, фронтмен коллектива Мик Джаггер поет о том, что когда-то «жизнь была прекрасна», а теперь он ощущает себя «призраком в городе-призраке».