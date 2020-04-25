Королевская гавань: зачем пингвины вышли на сушу

Птенцы королевских пингвинов имеют бурую окраску. Выживают из них только те, кто вылупился из яиц, отложенных с ноября по декабрь. Остальные не успевают вырасти до зимы и гибнут. На следующий год оставшиеся без потомства родители начинают откладывать яйца раньше, а те, кто уже вырастил птенцов, гнездуются позже, устраивая себе передышку