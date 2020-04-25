Королевская гавань: зачем пингвины вышли на сушу

В Антарктике закончилось лето, и первые пингвины потянулись из воды к местам гнездования. К началу этого длительного и непростого периода в жизни нелетающих морских птиц приурочен Всемирный день пингвина, который отмечается 25 апреля. Как обзаводятся семьей королевские пингвины на острове Южная Георгия — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Paul A. Souders
Королевские пингвины, как и все представители пингвиновых, обитают в морях Южного полушария, ближе к Антарктике. Они гнездятся на таких островах, как Южная Георгия, Огненная Земля, Южные Сандвичевы, Крозе, и ряде других, соседствуя с тюленями, морскими слонами, альбатросами и еще 30 видами морских птиц
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Фото: Global Look Press/GTW
Королевский пингвин похож на императорского, самого крупного в мире, но отличается более яркой окраской и чуть меньшим размером — длина его тела едва достигает 1 м, а вес не превышает 17 кг
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Фото: Global Look Press/GTW
Предки пингвинов, жившие в умеренном климате, когда Антарктида еще не была покрытым льдом материком, были ростом с человека и могли достигать веса в 120 кг
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Фото: Getty Images/David Merron
В период гнездования самец расхаживает по колонии, демонстрируя оранжевые пятна на голове, свидетельствующие о его половой зрелости, и громко кричит, поднимая клюв к небу
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Фото: Global Look Press/GTW
Заинтересовавшаяся самка подходит к самцу, начинаются брачный танец и объятия...
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Фото: Getty Images/Education Images/Universal Images Group
В середине зимы самка откладывает одно яйцо себе на лапы и прикрывает его складкой на брюхе. Чуть позже к высиживанию птенца подключается самец
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Фото: Global Look Press/Arco Images/Therin-Weise
Птенцы королевских пингвинов имеют бурую окраску. Выживают из них только те, кто вылупился из яиц, отложенных с ноября по декабрь. Остальные не успевают вырасти до зимы и гибнут. На следующий год оставшиеся без потомства родители начинают откладывать яйца раньше, а те, кто уже вырастил птенцов, гнездуются позже, устраивая себе передышку
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Фото: Global Look Press/SeaTops
На суше птицы ходят медленно, переваливаясь с боку на бок, что экономит много энергии
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Фото: Getty Images/Paul Souders
В воде они развивают скорость более 10 км/ч, особенно когда плавают подобно дельфинам, периодически выпрыгивая из воды. Отправляясь на сушу, они могут преодолеть в прыжке почти двухметровую высоту
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Фото: Getty Images/Cindy Kassab
Королевские пингвины гнездятся в основном на скалах, в местах легко доступных для человека. Вплоть до начала XX века моряки бесконтрольно истребляли нелетающих птиц, некоторые колонии оказались на грани исчезновения
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Фото: Global Look Press/SeaTops
Предпринятые меры по охране птиц позволили за столетие восстановить мировую популяцию. В настоящее время на земле насчитывается около миллиона пар королевских пингвинов
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