Пляжный клуб: как живется пингвинам в Африке

Боулдерс-бич — пингвиний пляж на полуострове Кейп в Южной Африке. Людям вход на него запрещен, они могут только пройти по деревянному помосту на смотровую площадку и понаблюдать за хозяевами побережья издалека. Как живется холодолюбивым птицам на самом жарком материке планеты — в фотогалерее «Известий»