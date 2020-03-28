Пляжный клуб: как живется пингвинам в Африке

Боулдерс-бич — пингвиний пляж на полуострове Кейп в Южной Африке. Людям вход на него запрещен, они могут только пройти по деревянному помосту на смотровую площадку и понаблюдать за хозяевами побережья издалека. Как живется холодолюбивым птицам на самом жарком материке планеты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein
Африканский или очковый пингвин — исчезающий вид, он занесен в Международную Красную книгу
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Фото: Global Look Press/FLPA/Jurgen & Christine Sohns
Численность птиц резко сократилась к началу XX века — из-за активного сбора яиц. Очковый пингвин строит гнезда прямо на берегу, делая норы в песке, из-за чего яйца стали легкой добычей для человека
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Фото: Getty Images/jacobeukman
Продолжительность жизни африканского пингвина — около 12 лет. Самки начинают давать потомство с четырех лет, откладывая по два яйца, которые высиживают оба родителя по очереди в течение 40 дней
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Фото: Getty Images/USO
Яйца пингвинов имеют одну отличительную особенность — их невозможно сварить вкрутую
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Фото: Getty Images/spooh
Еще одно название африканского пингвина — ослиный. В период выкармливания птенцов он издает характерный звук, похожий на крик осла
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Фото: Global Look Press/Günter Lenz
Основные враги вылупившихся птенцов — чайки и дикие кошки
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Фото: Getty Images/USO
Пингвины могут задерживать дыхание на три минуты, нырять на глубину до 130 м и проплывать в океане до 120 км, развивая скорость до 20 км/ч
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Фото: Global Look Press/Anette Mossbacher
Первые пингвины появились на Боулдерс-бич в 1982 году. Из двух семейных пар к настоящему времени выросла целая колония, в которой насчитывается 3 тыс. особей
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Фото: Getty Images/Kevin Schafer
Выбор столь необычного для пингвинов места обитания — побережья Африки — обусловлен тем, что запад континента омывает холодное Бенгальское течение
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Фото: Getty Images/Bim
Это место настолько полюбилось пингвинам, что, когда из-за разлива нефти, случившегося неподалеку, их эвакуировали, поместив в похожие условия, через какое-то время колония в полном составе вернулась обратно
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Фото: Global Look Press/eye ubiquitous/hutchison
Основные опасности, которые грозят африканскому пингвину сейчас, — это разлив нефти и развитие промышленного рыболовства, из-за которого птицам приходится переходить на менее питательный корм
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