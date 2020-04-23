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Сотрудники СУЭК» присоединились к акции «Мы вместе»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Молодые сотрудники предприятий АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК, основной акционер Андрей Мельниченко) присоединились к акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам России в условиях пандемии коронавируса.

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Первыми доставку бесплатных продуктов начнут сотрудники в Кузбассе и Красноярском крае. Все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук и получили соответствующие сертификаты.

В пятницу, 24 апреля, доставку продуктовых наборов по адресам, полученным в городском штабе, начнет кузбасский отряд добровольцев в городе Киселевск, а 26 апреля к ним присоединятся отряды в городе Ленинск-Кузнецкий. Они доставят пенсионерам более 700 наборов, в который вошли продукты со сроком годности не менее полгода.

В Красноярском крае волонтеры передадут продуктовые наборы инвалидам, многодетным семьям и тем, кто потерял работу. Для детских домов и домов ветеранов помимо продуктовых наборов подготовлены фруктовые корзины и витамины, которые помогут поддержать иммунитет.

Также детям и подросткам предложат серию онлайн-занятий по изобразительному искусству и фитнесу, а для малышей — чтение сказок и изготовление поделок.

Все акции будут реализованы с соблюдением необходимых мер безопасности.

7 апреля сообщалось, что волонтеры акции «Мы вместе» выполнили свыше 60 тыс. просьб о содействии. В рамках акции организаторы получили примерно 6,9 тыс. предложений от различных компаний, объединений или частных лиц, которые изъявили желание помогать нуждающимся.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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