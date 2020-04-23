Прыгунья Клишина рассказала о знаниях американцев о России

Российская спортсменка Дарья Клишина считает, что граждане США из-за другой системы обучения имеют недостаточные знания о мире. В частности, прыгунья в длину рассказала о том, что некоторые американцы уверены, что в Москве на улицах можно встретить медведей.

«Здесь другая культура обучения. Некоторые вопросы, которые знаем мы, им неизвестны. Это не из-за того, что они тупые, а просто им по-другому преподают. Это относится, например, к географии, к знанию других стран. В США с самого детства очень сильно пропагандируется патриотизм. Это касается и истории. Из-за чего об окружающем мире они получают мало информации. Да, о России они знают, но также знают, что в Москве ходят медведи», — сказала Клишина в интервью газете «Спорт-Экспресс».

29-летняя спортсменка сборной России по легкой атлетике постоянно тренируется в США. При этом Клишина не согласна с популярной шуткой сатирика Михаила Задорнова об интеллектуальном уровне местного населения.

«Во всем мире есть разные люди», — подчеркнула она.

Для проживания россиянка выбрала город Атланта, штат Джорджия. По ее словам, ее не смущает различие в культурах. «Везде есть свои плюсы и минусы. И привыкнуть можно ко всему. Здесь просто другая культура», – отметила Клишина.

На вопрос о пропаганде в США россиянка заметила, что «она есть везде, нельзя от нее абстрагироваться». По ее оценке, «половина людей верит и ведется на все». При этом спортсменка заметила, что информация «долетает если не по ТВ, то в интернете или от других людей».

По словам Клишиной, в США «все рассчитано на патриотизм со всех сторон — что в Америке лучше всего, что здесь самое хорошая страна, лучшие власть и условия». Также спортсменка заметила: в Штатах много говорится об образовании, которое тоже называют самым лучшим. Однако при этом подчеркнула, что известные на весь мир университеты есть не только в США, но и в России. «Огромное количество студентов приезжает к нам, чтобы получить образование, в том числе, медицинское», — резюмировала она.

Клишина родилась в Твери в январе 1991 года, с 2013-го живет и тренируется в США. Прыгунья в длину была одной из лучших в мире на юниорском уровне. Во взрослой карьере россиянка становилась вице-чемпионкой мира и бронзовым призером чемпионата Европы, выигрывала золото чемпионата Европы в помещениях. Клишина – единственный представитель сборной России по легкой атлетике, получивший допуск на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве нейтрального спортсмена после громкого расследования Всемирного антидопингового агентства.