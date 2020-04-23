Снегопад ожидается в Челябинской области

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения. До конца дня в регионе ожидается мокрый снег.

По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 21 м/с. К концу дня в регионе ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ухудшение погодных условий может привести к повреждению слабоукрепленных конструкций, валу деревьев и веток, повреждению линий электропередачи. Также есть риск увеличения количества ДТП.

Синоптики предупредили, что ненастная погода сохранится на Южном Урале до конца недели.