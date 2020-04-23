Более половины семей потратят маткапитал на приобретение жилья

Более половины российских семей потратят маткапитал на приобретение жилья. Почти 12 млн пар планируют рождение ребенка в ближайшие пять лет. Большинство из них — около 7 млн — собираются воспользоваться госпрограммой, чтобы купить квартиру, выяснили исследователи. Материнский капитал российские семьи получают при рождении второго ребенка с 2007 года. А с 2020-го государство поддерживает родителей и при появлении на свет первенца.