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Девять домов в Нижнем Новгороде признали объектами культурного наследия

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В Нижнем Новгороде девять домов включили в реестр объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях, расположенных на улицах Малой Ямской и Шевченко. Они были построены во второй половине XIX века и первой половине XX века.

Как поясняет ИА «НьюсНН», дома, признанные объектами культурного наследия, нельзя сносить. Также в отношении них нельзя совершать действия, которые могут нанести зданиям вред. Так, запрещается прокладывать коммуникации наземным способом, проводить капитальное строительств и размещать рекламные конструкции.

В апреле в Нижнем Новгороде в перечень объектов культурного наследия регионального значения были включены 20 домов, расположенные на улицах Славянской, Студеной, Куриленко и Новой.

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