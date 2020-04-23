Девять домов в Нижнем Новгороде признали объектами культурного наследия

В Нижнем Новгороде девять домов включили в реестр объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях, расположенных на улицах Малой Ямской и Шевченко. Они были построены во второй половине XIX века и первой половине XX века.

Как поясняет ИА «НьюсНН», дома, признанные объектами культурного наследия, нельзя сносить. Также в отношении них нельзя совершать действия, которые могут нанести зданиям вред. Так, запрещается прокладывать коммуникации наземным способом, проводить капитальное строительств и размещать рекламные конструкции.

В апреле в Нижнем Новгороде в перечень объектов культурного наследия регионального значения были включены 20 домов, расположенные на улицах Славянской, Студеной, Куриленко и Новой.