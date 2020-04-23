В США львы и тигры заразились коронавирусом

Коронавирусом заразились четыре тигра и три льва в зоопарке Нью-Йорка. Животным решили сделать тест после того, как у них появился кашель и пропал аппетит. В зоопарке уже подтвердили: животных заразил один из сотрудников еще до того, как у него самого появились симптомы болезни. Руководство уже приняло профилактические меры для безопасности оставшихся животных. Учреждение закрыто на карантин. У других представителей кошачьих в зоопарке симптомов коронавируса пока нет. В Нью-Йорке появились и первые заболевшие среди домашних животных — две кошки. Болезнь передалась им через хозяев.