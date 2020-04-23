Прямой эфир

Карантин сняли в Эжвинском районе Сыктывкара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эжвинском районе Сыктывкара сняли карантинный режим. Решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия на основании информации Роспотребнадзора Коми о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городской больнице Эжвинского района купирована.

С 23 апреля из-за снятия карантина в Эжве на общий усиленный режим повышенной готовности перешли районные дошкольные учреждения. Больничные будут открываться только в связи с заболеванием обратившегося в медучреждение.

В Сыктывкаре работают дежурные группы в детском саду № 53 и в Эжве в детском саду № 110. Их посещают дети медицинских работников, пишет ИА «Комиинформ».

1 апреля сообщалось, что в Эжвинской больнице Сыктывкара коронавирусом заразились более 50 человек. Их мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр здравоохранения Коми ушел в отставку
Два новых случая COVID-19 выявлены в очаге массового заражения в Сыктывкаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020