Карантин сняли в Эжвинском районе Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара сняли карантинный режим. Решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия на основании информации Роспотребнадзора Коми о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городской больнице Эжвинского района купирована.

С 23 апреля из-за снятия карантина в Эжве на общий усиленный режим повышенной готовности перешли районные дошкольные учреждения. Больничные будут открываться только в связи с заболеванием обратившегося в медучреждение.

В Сыктывкаре работают дежурные группы в детском саду № 53 и в Эжве в детском саду № 110. Их посещают дети медицинских работников, пишет ИА «Комиинформ».

1 апреля сообщалось, что в Эжвинской больнице Сыктывкара коронавирусом заразились более 50 человек. Их мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы.