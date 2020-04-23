Шестилетняя блогерша попала в список номинантов журнала Forbes

Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян, которым не исполнилось 30 лет. Самой юной стала 6-летняя блогер Анастасия Радзинская, за каналом которой следят свыше 19 млн подпичсиков.

Всего на звание успешного россиянина претендуют 30 человек. Это бьюти-блогер Гоар Аветисян, комик Нурлан Самбуров, певец Моргенштерн и даже «пухляш», который так и не поехал на «Евровидение», — Дмитрий Красилов.

Выберут победителя путем голосования, в котором примут участие и эксперты, и россияне.