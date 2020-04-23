В московской поликлинике № 68 создан КТ-центр диагностики на COVID-19
Столичную поликлинику № 68 перепрофилировали в амбулаторный центр компьютерной томографии. Главное здание медучреждения теперь работает круглосуточно.
Пациентов проверяют на наличие признаков COVID-19. КТ-диагностика дает возможность вовремя выявить новую инфекцию.
Процесс занимает не более 5 минут, результат известен через 20 минут.
Столичную поликлинику № 68 перепрофилировали в амбулаторный центр компьютерной томографии. Главное здание медучреждения теперь работает круглосуточно.
Пациентов проверяют на наличие признаков COVID-19. КТ-диагностика дает возможность вовремя выявить новую инфекцию.
Процесс занимает не более 5 минут, результат известен через 20 минут.