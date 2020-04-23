В московской поликлинике № 68 создан КТ-центр диагностики на COVID-19

Столичную поликлинику № 68 перепрофилировали в амбулаторный центр компьютерной томографии. Главное здание медучреждения теперь работает круглосуточно.

Пациентов проверяют на наличие признаков COVID-19. КТ-диагностика дает возможность вовремя выявить новую инфекцию.

Процесс занимает не более 5 минут, результат известен через 20 минут.