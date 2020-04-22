Новое оборудование приобретут для роддома в Твери

Для тверского родильного дома №2, где создаются койки для рожениц с коронавирусом, закупят новое оборудование. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Игорь Руденя.

Учреждение получит неонетальные мониторы, передвижной аппарат УЗИ, инкубаторы, кюветы с подогревом и другое оборудование на общую сумму 35 млн рублей. Верхневолжью из резервного фонда Правительства РФ на развёртывание и оснащение госпитального фонда для лечения заражённых COVID-19 выделено 504 млн рублей. Для медучреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования, сообщают Тверские ведомости.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области временно изменили порядок оказания медицинской помощи беременным и роженицам. На 22 апреля в регионе зафиксировано 356 случаев заражения, 15 пациентов уже выздоровели.