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Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У российской балерины Анастасии Волочковой с банковской карты пропали 192,5 тыс. рублей. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По словам артистки, деньги с ее счета были списаны по постановлению суда в пользу фитнес-клуба в Санкт-Петербурге.

Волочкова планировала обратиться к судебным приставам, чтобы выяснить подробности случившегося. Однако не смогла с ними связаться.

«Судопроизводство 2017 года, постановление 17 года и списание через три года! Если так поступают с известным человеком, найти которого не составит труда, то боюсь представить, что вообще творят эти судьи с людьми, не являющимися публичными», — написала она.

Волочкова также заявила, что намерена разобраться в этой ситуации.

В феврале сообщалось, что Волочкова намерена судиться с Большим театром, который, по ее словам, не выплачивает ей пенсию.

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